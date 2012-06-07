Утвердили программу защиты населения от чрезвычайных ситуаций

Верховная Рада Украины утвердила общегосударственную целевую программу защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013 - 2017 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона проголосовал 301 народный депутат из 417 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью программы является последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, повышение уровня безопасности населения и защищенности территорий от последствий таких ситуаций.

Программа предусматривает осуществление первоочередных мер по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций по направлениям: инженерная защита территорий от чрезвычайных ситуаций; предотвращение возникновения и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях, которые характеризуются неудовлетворительным техногенным и экологическим состоянием; очистка территорий от взрывоопасных предметов; реабилитация территорий, загрязненных в результате военной деятельности; гидрометеорологическое обеспечение и т.п.

Для преодоления проблем защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций предусматривается выполнение основных задач программы, которые включают: проведение комплекса работ по противооползневой защите территорий; берегоукрепление Азовского и Черного морей и других водных объектов; усовершенствование системы контроля за дамбами гидросооружений; изъятие взрывоопасных остатков технологических продуктов производства тротила на территории государственного предприятия "Горловский химический завод" (Горловка Донецкой области); создание автоматизированной системы раннего выявления угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения в случае их возникновения на 1276 химически опасных объектах; обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов; ликвидации бывших шахтных пусковых установок и приведение в экологически безопасное состояние загрязненной территории объектов военной инфраструктуры и т.п.

Ориентировочный объем финансирования задач и мероприятий программы составляет 12 251,304 млн. грн, из них за счет государственного бюджета - 10 356,04 млн. грн, местных бюджетов - 611,764 млн. грн, других незапрещенных законом источников - 1 283,5 млн. грн.

Объем финансирования задач и мероприятий программы уточняется ежегодно во время составления проектов государственного и местного бюджетов на соответствующий год.

Закон вступает в силу в 2013 году.