Всемирный банк не исключает продолжения финансирования украинских проектов по реформированию системы здравоохранения

Всемирный банк не исключает продолжения финансирования проектов по реформированию системы здравоохранения Украины в рамках Стратегии партнерства на 2012-1015 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом шла речь на встрече вице-премьер-министра Украины – министра здравоохранения Раисы Богатырёвой с координатором проектов сектора человеческого развития по Украине, Беларуси и Молдове Всемирного банка Паоло Белли.

Р.Богатырёва и П.Белли обсудили ход выполнения мероприятий в рамках гранта Всемирного банка в размере 300 тыс. долл, выделенного Украине в поддержку пилотных проектов в сфере реформирования здравоохранения в прошлом году с целью усилить возможности Минздрава и руководства пилотных регионов в планировании, осуществлении и мониторинге реформ в медицинской области.

По словам координатора Всемирного банка, поскольку во время презентации Стратегии партнерства ВБ с Украиной на 2012-1015 годы подчеркивалась приоритетность реформирования и развития системы здравоохранения Украины, Всемирным банком может быть предусмотрен новый проект в этой сфере.

Вместе с тем, отметил П.Белли, Всемирный банк может оказать не только финансовую и техническую помощь, но и предложить положительный опыт реформ в странах постсоветского пространства и Западной Европы.

В свою очередь, Р.Богатырёва отметила, что начатые изменения в отечественной системе здравоохранения крайне необходимы, но эффективность реформ во многом будет зависеть от того, насколько их будут воспринимать врачи и пациенты. Поэтому очень важно, по ее мнению, наличие контакта между разработчиками реформ и теми, кто будет их непосредственно внедрять.

Р.Богатырёва и П.Белли договорились в ближайшее время разработать план сотрудничества между Украиной и Всемирным банком в сфере здравоохранения, который включал бы не только финансовую и техническую помощь, но и подготовку кадров для внедрения реформ и разработку популяционной стратегии профилактики неинфекционных заболеваний в Украине.