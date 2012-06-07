В пяти областях Украины обесточены 67 населенных пунктов

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) при срабатывании систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 67 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Киевской области обесточены 38 населенных пунктов, в Житомирской – 18, в Полтавской – 7, в Черниговской – 2, в Одесской - 2.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.