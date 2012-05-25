В Украине в этом году планируется открыть более тысячи пляжей

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины прогнозирует открытие в 2012 году более тысячи пляжей.

Об этом сообщает газета "Україна молода" (№ 75 от 25 мая).

"По состоянию на 1 мая мы видели, что только 27 процентов пляжей готовы принять отдыхающих. Уже на середину мая имеем рост этого показателя - до 45%. Всего в 2012 году планируется к открытию 1200 пляжей, в том числе 850 - морских", - цитирует газета слова начальника отдела организации Государственного санитарно-эпидемиологического надзора ГосСЭС Виктора Ляшко.