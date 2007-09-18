21 сентября в Киеве начнут бороться с алкогольной и наркотической зависимостью

21-22 сентября в Киеве состоится международный симпозиум "Лечение алко- и наркозависимых, помощь созависимым, а также профилактика зависимостей - опыт Украины и Польши". Ведущие специалисты двух стран соберутся, чтобы обсудить пути преодоления проблем алкоголизма и наркомании, обменяться опытом.

Как сообщил корреспондент УНИАН, одним из инициаторов симпозиума - настоятель парафии “Христа Царя Вселенной” в Киеве, психолог и директор Паллотинского Апостольства Трезвости отец Веслав Пенски. “Тема симпозиума является актуальной не только для Украины, но и для Польши. Кажется, это проблема всех славян. Потому что культура потребления алкогольных напитков такова, что в основном потребляются крепкие напитки", - отметил он.

Отец Веслав также рассказал, что после Первой мировой войны, когда Польша получила независимость, в стране потреблялось 16-18 литров чистого спирта на одного человека ежегодно. А через 20 лет - лишь 1 литр. Отец Веслав считает, что проблему алкогольной и наркозависимости можно преодолеть, консолидировав усилие всего общества, в частности, ученых, журналистов, священников.

Симпозиум построен в таком формате, что сначала алко- и наркозависимые поделятся своим опытом – как они стали зависимыми, как им удавалось манипулировать семьей и знакомыми. Планируются выступления родственников – так называемых созависимых, а также врачей, которые расскажут о физиологичных особенностях алкогольной зависимости, о генетической и национальной склонности к психотропным веществам. Будут представлены наиболее известные и эффективные реабилитационные программы для алкоголиков и наркоманов.

Для участия в симпозиуме приглашаются все, кого касается эта проблема. Собравшиеся могут задать вопросы врачам и научным работникам, которые работают с темой алко- и наркозависимости.