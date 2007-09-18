Новая болезнь курильщиков

Ежегодно количество курильщиков не только увеличивается и молодеет, но и приобретает все новые формы заболеваний. Так, например, итальянские ученые доказали, что постоянное употребление сигарет сильно отражается на лице, да так, что после этого никакая косметика не поможет. В большинстве случаев, это касается женщин.

Ученые надеются на то, что угроза, нависшая над кожей лица, заставит задуматься даже самых упрямых дам. Дерматологический институт в Риме исследовал связь между курением и появлением угревой сыпи на коже.

"Результаты исследования должны дать женщинам еще один стимул для того, чтобы завязать с курением", – говорит доктор Колин Холден из Британской ассоциации дерматологов.

Тщательное исследование показало, что причиной является недостаточная выработка в коже витамина E – у курильщиц его синтезируется в два раза меньше. Более чем у 40% исследованных курильщиц на лице наблюдались угри, в то время как среди их некурящих подруг подобной напасти оказались подвластны всего 10%.

Кстати говоря, юношеские проблемы с кожей лица усиливают эффект от курения и приводят к тому, что прыщей становится еще больше.

Но и на этом ученые не остановились, доказав, что никотин также вызывает преждевременное старение и образование морщин. Для этого группой исследователей был предложен новый термин "сигаретная кожа" для обозначения бледно-серой морщинистой кожи. Такая кожа была обнаружена у 79% курящих и лишь у 19% некурящих женщин в возрасте 35-84 лет.

Установлено, что количество морщин зависит от количества выкуриваемых за год пачек сигарет, и выкуривающие более 50 пачек в год в 4,7 раза чаще имеют морщины, чем некурящие того же пола и возраста. Зависимость между курением и наличием "лица курильщика" не зависела от времени пребывания на солнце, возраста, социальной принадлежности и недавнего похудания.

Исследования показали, что организм женщин более чувствителен к воздействию сигаретного дыма, чем организм мужчин. Правда, сегодня заядлого курильщика трудно чем-либо напугать. Представительницы прекрасного пола не стали курить меньше, узнав, что употребление сигарет старит, лишает сексуального шарма, и даже приводит к появлению проблем с лишним весом.

Как выяснилось, пять из десяти женщин не бросают курить из-за страха, набрать лишний вес. 44% женщин свято верят в то, что курение позитивно влияет на их вес. Для большинства из них курение неразрывно связано с процессом получения удовольствия от еды и приятной компании. Как выяснилось, 80% курильщиков считают момент после еды самым сложным для того, чтобы бросить курить.

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