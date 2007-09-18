ВИЧ-2 поможет в создании вакцины против СПИДа

Во время изучения генетического кода вируса иммунодефицита человека второго типа ВИЧ-2 - менее страшной и более распространенной версии вируса, были обнаружены данные, которые способны помочь в создании вакцины против СПИДа.

Ученые из Оксфорда и Медицинского исследовательского центра Великобритании сообщают, что обе формы вируса, и ВИЧ-1 и ВИЧ-2 могут инфицировать человека. Но если ВИЧ-2 лишь в 20 % случаев приводит к возникновению СПИДа среди зараженных людей, то ВИЧ-1 вызывает СПИД в 98 % случаев.

Учитывая эти факты, специалисты решили выяснить, почему иммунная система людей способна сопротивляться атакам ВИЧ-2, который в значительной степени ограничен территорией Западной Африки.

Поэтому для изучения влияния вируса на иммунную систему была выбрана группа женщин, проживающих в Гамбии, которые были заражены вирусом ВИЧ-2 более десяти лет назад.

В итоге оказалось, что небольшая часть гена gag вируса делает ВИЧ-2 уязвимым для атаки иммунной системы человека. Также стало известно, что gag практически никогда не видоизменяется. Более того, этот ген, кодирующий 18 аминокислот, посылает сигнал регуляторным Т-клеткам, которые уничтожают вирус до того, как его воздействие сказалось на всем организме.

Получив такие обнадеживающие данные, медики в скором времени надеются изобрести вакцину, которая не будет направлена на предотвращение инфекции или уничтожение вируса, но сможет остановить снижение иммунитета, которое приводит к развитию СПИДа.

Корреспондент.net