Мужчины моют руки реже, чем женщины

Гендерный разрыв увеличивается, когда речь заходит о гигиене. Таковы последние данные, касающиеся практики мытья рук.

Одна треть мужчин не утруждают себя подобной процедурой после пользования туалетом; женщин, пренебрегающих мытьем рук в данной ситуации, выявлено всего 12%. К такому выводу пришли исследователи, "шпионившие" за людьми в местах общественного пользования в США.

Они сообщили о последних полученных результатах в понедельник, 17 сентября, на заседании ученых, специализирующихся по инфекционным заболеваниям.

Два года назад, когда подобное обследование проводилось в последний раз, не мыли руки после туалета четверть мужчин и 10% женщин.

Исследование основывается на наблюдениях за более чем 6000 человек. Статистические данные получены в последний месяц из четырех крупных американских городов.

При этом, результаты опросов существенно отличаются от результатов наблюдений за респондентами. Так, в ходе проведенного в августе 2007 года телефонного исследования 92 процента американцев заявили, что всегда или обычно моют руки после туалета.

Почти три четверти американцев утверждают, что всегда моют руки после смены пеленок детям; 78% сказали, что делать это после обработки пищи; 42% - после того, как гладили собаку или кошку; 25% - после того, как держали в руках деньги; и 34% - после кашля или чихания. В данном случае, есть основание больше доверять словам женщин, чем мужчин.

Частое мытье рук - это лучшее, что люди могут сделать, чтобы избежать таких заболеваний, как простуда и грипп, поскольку бактерии зачастую попадают в организм во время еды, отмечают врачи.

MIGnews.com