Мандарины могут спасти от рака

В мандаринах обнаружен состав, который поможет бороться против рака.

Исследователи школы Лестера доказали, что человеческие раковые клетки разрушаются под воздействием состава salvestrol Q40, который содержится в кожице от мандарина.

По словам британских ученых, salvestrol может предложить новый механизм диетического действия против опасного заболевания. Нехватка этого вещества в современной диете происходит вследствие того, что большинство людей не едят кожуру фруктов.

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