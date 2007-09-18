Мандарины могут спасти от рака
10:07, 18 сентября 2007Страна
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Ежте кожуру фруктов
В мандаринах обнаружен состав, который поможет бороться против рака.
Исследователи школы Лестера доказали, что человеческие раковые клетки разрушаются под воздействием состава salvestrol Q40, который содержится в кожице от мандарина.
По словам британских ученых, salvestrol может предложить новый механизм диетического действия против опасного заболевания. Нехватка этого вещества в современной диете происходит вследствие того, что большинство людей не едят кожуру фруктов.
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