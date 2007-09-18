Латвийцам визит к врачу не по карману

Большая часть жителей Латвии не посещает врачей и медучреждения потому, что не могут себе этого позволить в финансовом отношении, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Эту причину назвали 55,7% опрошенных, по большей части - жители сельской местности. По причине нехватки денег врачей не посещают 83% женщин и 68,6% мужчин.

15,2% респондентов не идут к врачам в надежде на то, что здоровье поправится само по себе, 12,5% - из-за занятости на работе или с детьми, 5,9% - из-за нежелания сидеть в очередях, 2,8% - из-за боязни врачей и больниц, 1,9% - из-за большой удаленности медучреждений или отсутствия транспорта.

В то же время 70% опрошенных признали, что за последний год, при возникновении такой необходимости, все же ходили на прием к врачу.

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