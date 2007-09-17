60 школьников пострадали в результате взрыва 1,5 тысячи воздушных шаров
10:52, 17 сентября 2007Страна
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Причины выясняют правоохранительные органы
Более 60 школьников получили травмы в результате взрыва сотен наполненных водородом воздушных шаров в помещении школы в городе Ланьчжоу на северо-западе Китая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.
Инцидент произошел в воскресенье. Школа готовилась к проведению церемонии открытия спортивных соревнований. Взорвалось около 1,5 тысячи небольших воздушных шариков, наполненных водородом. Произошло возгорание.
Госпитализировано, по разным оценкам, 60-70 детей. У большинства из них - ожоги лица, рук, спины. Причины инцидента выясняют правоохранительные органы.
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