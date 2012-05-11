У кого Минздрав закупает вакцины: список фирм

Министерство здравоохранения Украины по результатам тендеров заключило ряд соглашений на поставки вакцин на общую сумму 60,77 млн. грн. Об этом, как пишут «Наші гроші», сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Вакцину для профилактики дифтерии, столбняка и гепатита В для детей (новорожденных) министерство закупит у ЧАО «Фармстандарт-Биолик». По данным SMIDA, сын министра здравоохранения Александр Богатырев входит в наблюдательный совет этого предприятия и владеет 20% акций фирмы. 55% акций харьковского завода принадлежит российской группе «Фармстандарт», еще 22% принадлежат Александру Забудкину, исполнительному директору донецкого ООО «Синбиас Фарма», члену совета директоров российского производителя лекарств «Верофарм». «Фармстандарт-Биолик» получит на свой счет 10,87 мн грн.

Наиболее значительные подряды получило ООО «Фарма лайф» – 46,64 млн. грн. Компания входит во львовскую группу «Три-Центральний аптечный склад», в состав владельцев которой входит сын экс-губернатора Московской области Бориса Громова и родственники бывших руководителей СБУ.

ООО «ИмБиоИмпекс» получит 3,26 млн. грн. Компанию контролирует бывший директор госпредприятия «Укрвакцина» Алексей Савченко.

"Наші гроші" отмечают, что эти торги стали первыми для Министерства здравоохранения в 2012 году, которые завершились подписанием соглашений о поставке лекарственных препаратов. В прошлом году Минздрав под руководством Ильи Емца также поздно начал процедуру закупок, что дало повод для освобождения от должности министра летом.

