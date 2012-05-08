Украинцам советуют воздержаться от поездок в Сектор Газа

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Сектор Газа в связи с распространением нового вируса ящура.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

«Учитывая осложнение санитарно-эпидемической ситуации в г. Рафах, Сектор Газа, в связи с распространением нового вируса ящура, рекомендуем гражданам Украины воздерживаться от посещения этого района», - говорится в сообщении.