В Черновцах состоится Всеукраинская конференция Ассоциации главврачей

17-18 мая в Черновцах состоится Всеукраинская научно-практическая конференция Ассоциации главных врачей Украины "Эффективность управления и ресурсное обеспечение учреждений здравоохранения на современном этапе развития отрасли".

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, это решение было принято во время встречи вице-премьер-министра Украины - министра здравоохранения Украины Раисы Богатыревой с председателем Всеукраинской общественной организации "Всеукраинская ассоциация главных врачей" Дмитрием Дячко, заместителем председателя ассоциации Василием Лазоришинцем и советником министра здравоохранения Украины Николаем Проданчуком.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития системы здравоохранения в Украине и принято решение об организации и проведении Всеукраинской научно-практической конференции Ассоциации главных врачей Украины с целью эффективности управления и ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения.

К участию в конференции будет привлечен широкий круг специалистов медицинской отрасли: главные врачи областных, городских, районных лечебно-профилактических учреждений, руководители частных и ведомственных учреждений здравоохранения, главные санитарные врачи областей, представителей Ассоциации медицинских сестер, Ассоциации фармпроизводителей.

В Минздраве информировали, что на конференции в Черновцах специалисты со всей страны будут обсуждать проблемы реализации в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве пилотного проекта реформирования системы здравоохранения.

Будут рассматриваться вопросы, возникающие во время внедрения и отработки новых организационно-правовых и финансово-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности и доступности медицинского обслуживания населения и необходимых для развития системы здравоохранения, медицинского образования, кадровой политики, состояние и будущее медицинской науки, перспективы внедрения медицинского страхования, а также вопросы качества и доступности лекарственных средств.

В Минздраве также подчеркнули, что в ходе конференции будут рассматривать проблемы, связанные с принципами оказания первичной медико-санитарной помощи на селе, в городе, в горных и степных районах, организацией оказания экстренной медицинской помощи, в том числе в экстремальных ситуациях, перспективами развития медицинской помощи на вторичном уровне, организацией предоставления высокоспециализированной медицинской помощи, медицинской помощи матерям и детям.