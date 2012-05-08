Сегодня - день Красного Креста и Красного Полумесяца

День Красного Креста и Красного Полумесяца отмечается во всем мире сегодня, передает РИА «Новости».

Ежегодно с 1953 года 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Это день рождения основателя Международного комитета Красного Креста (МККК), швейцарского гуманиста, общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии Анри Дюнана (1828-1910). В 1859 году он организовал оказание помощи раненым в битве при Сольферино во время австро-итало-французской войны, одного из самых кровопролитных сражений XIX века, жертвами которой стали 40 тысяч убитых и раненых. Санитарные службы воюющих сторон были бессильны помочь в сложившейся ситуации. А.Дюнан активно включился в оказание помощи всем раненым независимо от национальности, организовал добровольцев из жителей окрестных сел. Его призыв "Tutti Fratelli" ("Все мы братья") стал в дальнейшем девизом системы помощи.

В октябре 1863 года в Женеве состоялась международная конференция. Представители 16 стран создали национальные благотворительные организации. В качестве отличительного знака, который бы означал правовую защиту медицинских служб вооруженных сил, добровольцев, оказывающих помощь раненым, и жертв вооруженных конфликтов, в 1864 году был принят красный крест на белом фоне (обратное расположение цветов швейцарского флага).

Помимо защиты раненых, по мнению А.Дюнана, необходимо было предоставить статус нейтральности в районе сражения ухаживающим за ними лицам. Поэтому он предложил сформулировать "международный принцип, условный и узаконенный, который, по его согласованию и ратификации, явился бы основой обществ по оказанию помощи раненым в разных странах". Это второе предложение А.Дюнана положило начало современному международному гуманитарному праву, первым письменным и конкретным воплощением которого стала Женевская конвенция об улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной войны, подписанная 22 августа 1864 года.

Современный Международный Комитет Красного Креста (МККК) - независимая и нейтральная организация, которая занимается предоставлением защиты и оказанием помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и внутренних беспорядков.

Согласно мандату, предоставленному Международному Комитету Красного Креста мировым сообществом, организация оказывает помощь лицам, содержащимся под стражей, больным, раненым и гражданским лицам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта, руководствуясь принципом беспристрастности.

Штаб-квартира МККК находится в Женеве (Швейцария), а представительства организации, где в общей сложности работают более 12 тысяч человек, расположены в почти 80 странах мира.

МККК, национальные общества стран и их Международная Федерация вместе составляют Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца осуществляет свою деятельность практически во всех странах мира и насчитывает более 100 миллионов сотрудников и добровольцев (волонтеров).

В 2005 году Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца приняло дополнительную эмблему - красный кристалл.



