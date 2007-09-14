Люди, которые часто моют руки, имеют меньше шансов заболеть

Наверное, простуда - самая загадочная из болезней. По крайней мере, до сих пор точно не установлено, что ее провоцирует. Результаты исследований ученых, которые занимаются этой проблемой, не перестают удивлять.

Вот, например, каждый скажет, что простуда возникает от холода, от того, что продуло, ноги промокли и замерзли... Но ведь если бы это было так, люди не простужались бы летом. И закаленному человеку простуда не грозит. Ученые доказали: если при появлении насморка принять холодный душ, а потом растереться, недомогания и след простынет. Понижение температуры воздуха - лишь косвенная причина того, что люди чихают и кашляют. Чем холоднее становится на улице, тем больше времени мы проводим в закрытом помещении, где вовсю работают кондиционеры, окна изготовлены из стеклопакетов. Именно в таких условиях микробы активно распространяются.

Многие убеждены: если помоешь голову перед выходом из дому, непременно заболеешь. Но, оказывается, не обязательно. Британские ученые поставили интересный эксперимент. Одна группа людей находилась во влажной одежде на сквозняке, а другая - в теплом помещении. Количество простудившихся в обеих группах было одинаковым.

А согласно результатам исследования, проведенного в лагере подготовки новобранцев Военно-морского флота США, простуду вполне можно называть... болезнью грязных рук! Солдатам, которые согласились поучаствовать в эксперименте, приказали мыть руки с мылом пять раз в день. И количество простудившихся уменьшилось на 45 процентов!

К тому же американцы обнаружили, что слабость иммунитета, восприимчивость к простуде и гриппу напрямую зависят от эмоционального состояния человека, его настроения и отношения к жизни. Это объясняет, почему люди заболевают, находясь в депрессии. Неврологи из Университета Висконсина ввели 52 добровольцам противогриппозную вакцину, после чего сканировали их головной мозг, меняя интенсивность энергии в определенных участках его коры. Как оказалось, люди с повышенной активностью в участках, которые отвечают за позитивный настрой, лучше воспринимают вакцину. Значит, у оптимистов меньше шансов заболеть. Как, кстати, и у людей, любящих медитировать. Исследование, длившееся десять лет, показало: у них вырабатывается больше антител к респираторным инфекциям.

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