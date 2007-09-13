Пресс-конференция с трансляцией на радио "Эра-ФМ" на тему: "О состоянии медицины в Киевской области". Участники: депутат Верховной Рады Украины Валерия Матюха, депутаты Киевского облсовета Владимир Федосеев и Вадим Литвин ( «Интерфакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5а). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.