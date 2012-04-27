В Киеве создадут отделение для больных с мультирезистентным ТБ

В Киеве создадут специализированное отделение для лечения больных с мультирезистентной, то есть сложной, устойчивой к нескольким лекарственным средствам, формой туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», об этом говорится в меморандуме о взаимопонимании и сотрудничестве, который подписали фонд и Киевская городская государственная администрация.

Как отметили в фонде Р.Ахметова, совместные усилия сторон будут направлены на борьбу с распространением открытых форм туберкулеза и реализацию задач, которые заложены в инициативу «Здоровый киевлянин» Стратегии развития города Киева до 2025 года.

По словам председателя Киевской городской государственной администрации Александра Попова, меморандумом предусмотрено, что при поддержке фонда «Развитие Украины» в Киеве будут внедрены образовательные программы для специалистов, приобретена новая техника для ведения электронного реестра больных, оборудование для больниц и техника для лабораторий.

«В течение 2012 года на реализацию этих мер, согласно Меморандуму, фонд планирует потратить около 12 млн грн. Это сотрудничество станет примером координации усилий между властью и благотворителями, и наша задача - создать все условия для преодоления эпидемии туберкулеза. Мы очень благодарны фонду за помощь,» - заявил А.Попов.

В свою очередь, руководитель программы «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Татьяна Билык отметила, что, согласно международным стандартам, больных с мультирезистентной формой туберкулеза необходимо лечить в отдельном от других пациентов помещении, обеспечив все меры инфекционного контроля.

«Это позволит избежать перекрестного инфицирования. К тому же лечение впервые выявленного туберкулеза стоит 315 грн за курс, курс лечения составляет 6 месяцев. А лечение устойчивой к лекарствам формы туберкулеза стоит от 35 тыс до 132 тыс грн за курс, в зависимости от профиля устойчивости. Срок лечения составляет 20-36 месяцев. Таким образом, создавая специализированное отделение для больных с устойчивой к лекарствам формой туберкулеза, мы, во-первых, обеспечиваем защиту от перекрестного инфицирования больных обычным туберкулезом, а во-вторых, экономим значительные средства,» - сказала Т.Билык.

В фонде также подчеркнули, что в рамках подписанного меморандума КГГА планирует разработать и утвердить план оптимизации лабораторной сети по диагностике туберкулеза в Киеве, согласовать необходимые ресурсы и источники финансирования для организации ремонтных работ в лабораториях, которые будут проводить исследования по диагностике туберкулеза. Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» планирует оснастить данные лаборатории новым оборудованием на общую сумму 105 тыс 396 грн и организовать обучение врачей-лаборантов работе на нем. Также «Развитие Украины» частично обеспечит столицу препаратами второго ряда для лечения устойчивого к лекарствам туберкулеза, при условии готовности лабораторий и создания отдельного отделения для пациентов с такой формой туберкулеза.

Меморандумом предусмотрено приобретение техники для ведения электронного реестра больных туберкулезом, обеспечение учреждений здравоохранения города Киева отчетно-учетными формами, обучение специалистов. В рамках первого этапа компьютерами и программным обеспечением будет обеспечено 300 рабочих мест.

*** Всего в Киеве более двух тысяч больных активным туберкулезом, из них 604 киевлянина требуют лечения устойчивой к лекарственным средствам формы.