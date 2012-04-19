Создана рабочая группа по реформированию в трансплантологии

При Министерстве здравоохранения Украины создана рабочая группа по реформированию трансплантационной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, научные работники прогнозируют, что до середине XXI века 50-60% оперативных вмешательств будут связаны с трансплантацией органов, тканей или клеток.

«К сожалению, Украина, которая является колыбелью основных направлений трансплантации, значительно отстает в развитии трансплантационной помощи не только от стран Европы и США, но и даже от стран бывшего Советского Союза и азиатских государств», констатируют в ведомстве.

Трансплантация в Украине в последние годы представлена 7 центрами, которые имеют соответствующее оборудование и подготовленных специалистов. Из них лишь в двух центрах - Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова НАМН Украины и Запорожском центре трансплантации - кроме трансплантации почки могут также выполняться трансплантации сердца, печенки, поджелудочной железы, проинформировали в Минздраве.

В соответствии с Государственной целевой социальной программой "Трансплантация", все пациенты после трансплантации органов полностью обеспечиваются имуносупрессивными препаратами за счет бюджетных средств, однако количество трансплантаций не отвечает потребностям украинского общества, подчеркнули в ведомстве.

В 2011 году в Украине выполнены 86 трансплантаций почки (в большинстве случаев - от родных), 14 трансплантаций печенки и одна трансплантация сердца.

В Минздраве считают, что причины незначительного количества операций обусловлены несовершенной законодательной базой, отсутствием системы транплант-координации и негативным отношением населения к трупному донорству. Последний фактор является следствием распространения недостоверной информации и спекуляций СМИ вокруг темы трансплантации в Украине, убеждены в ведомстве.

Поэтому результатом совместного заседания руководства Минздрава и НАМН Украины стало решение о создании рабочей группы из специалистов трансплантологов и организаторов здравоохранения.

Рабочей группой по реформированию трансплантологии в Украине было предложено, в первую очередь, реорганизовать Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Украины в Государственную службу трансплантации.

На данное время Координационный центр не имеет достаточных полномочий и не может полностью выполнять функцию центрального учреждения, которое координирует и обеспечивает весь спектр деятельности трансплантационных центров, баз изъятия органов, в том числе службу трансплант-координаторов.

Кроме организационно-методических преимуществ создания Государственной службы Украины по вопросам трансплантации, необходимо отметить и финансовые аспекты ее создания, говорится в сообщении.

Они достигаются оптимизацией работы трансплантационных вмешательств и экономией средств государственного бюджета, путем присоединения к Государственной службе Украины по вопросам трансплантации Всеукраинского реестра доноров гемопоэтических ствольных клеток (костного мозга), отмечают в ведомстве.

Также рабочей группой подготовлен в новой редакции Закон "О трансплантации" с целью изменения существующей презумпции несогласия на презумпцию согласия, который предоставит каждому гражданину Украины право при жизни выразить и юридически зафиксировать свое собственное отношение к трансплантации (а не отдавать такое решение на усмотрение родных, как сейчас).

Подготовлен и приказ Минздрава, которым утверждена инструкция по диагностике смерти мозга (находится на стадии общественного обсуждения).

Рабочая группа разработает положение о базах забора органов, в котором будет предусмотрено введение должностей трасплант-координаторов.

В Минздраве убеждены, что создание Государственной службы Украины по вопросам трансплантации как центрального органа исполнительной власти, основной задачей которой является реализация государственной политики в сфере деятельности, связанной с трансплантацией органов, тканей и клеток, даст возможность улучшить качество предоставления трансплантационной помощи гражданам Украины, уменьшит социальное напряжение, обеспечит надежный контроль над деятельностью, связанной с трансплантацией, и улучшит международный имидж Украины как страны, в которой активно внедряются высокие технологии лечения и стандарты предоставления медицинской помощи.