«Шахтер» направит средства от матча с «Таврией» порталу «Сиротству – нет!»

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) направит сборы от матча с симферопольской «Таврией» на поддержку портала национального усыновления «Сиротству – нет!».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе донецкого клуба.

Согласно сообщению, в субботу, 21 апреля, на «Донбасс Арене» состоится матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу «Шахтер» - «Таврия», на который «горняки» выйдут в футболках с надписью «Сиротству – нет!». При выходе на поле футболистов будут сопровождать воспитанники интернатов и детских домов Донецкой области. В пресс-службе акцентировали, что с сентября 2009 года «Шахтер» установил партнерство с благотворительным фондом «Развитие Украины» «Сиротству – нет!», благодаря чему воспитанники интернатов Донецкой области имеют возможность посещать все домашние матчи «Шахтера». При поддержке ФК «Шахтер» в декабре 2009 года состоялся первый благотворительный матч между «горняками» и мариупольским «Ильичевцем», средства от которого были направлены на борьбу с сиротством в Украине.

На данный момент благодаря активной совместной работе «Шахтера» и фонда «Развитие Украины» нашли семью 3584 ребенка, подчеркнули в пресс-службе.