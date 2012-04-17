В Украине будут реформировать трансплантологию

При Министерстве здравоохранения Украины создана рабочая группа по вопросам реформирования трансплантационной помощи в стране.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Рабочей группой было предложено реорганизовать Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток Минздрава Украины в Государственную службу трансплантации.

В настоящее время Координационный центр не имеет достаточных полномочий и не может полностью выполнять функцию центрального учреждения, которое координирует и обеспечивает весь спектр деятельности трансплантационных центров, баз изъятия органов, в том числе и службу трансплант-координатов.

Также рабочая группа подготовила в новой редакции Закон Украины "О трансплантации" с целью изменения существующей презумпции несогласия на презумпцию согласия, который предоставит каждому гражданину Украины право при жизни выразить и юридически зафиксировать свое собственное отношение к трансплантации (а не отдавать такое решение на усмотрение родных, как это существует сейчас). Кроме того, подготовлено приказ Минздрава Украины, которым утверждена инструкция по диагностике смерти мозга (находится на стадии общественного обсуждения).

Также рабочая группа планирует разработать Положение о базах забора органов, в котором предусмотреть введение должностей трасплант-координаторов.

В Минздраве убеждены, что создание Государственной службы Украины по вопросам трансплантации как центрального органа исполнительной власти, основной задачей которой является реализация государственной политики в сфере деятельности, которая связана с трансплантацией органов, тканей и клеток, позволит улучшить качество предоставления трансплантационной помощи гражданам Украины, уменьшит социальное напряжение, обеспечит надежный контроль за деятельностью, связанной с трансплантацией, и улучшит международный имидж Украины как страны, в которой активно вводятся высокие технологии лечения и стандарты предоставления медицинской помощи.

Трансплантация в Украине в последние годы представлена 7 центрами, которые имеют соответствующее оборудование и подготовленных специалистов. Из них только в двух центрах - Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова АМН Украины и Запорожском центре трансплантации – кроме трансплантации почки могут также выполняться трансплантации сердца, печени, поджелудочной железы.

В соответствии с Государственной целевой социальной программой "Трансплантация", все пациенты после трансплантации органов полностью обеспечиваются иммуносупрессивными препаратами за счет бюджетных средств. Однако количество трансплантаций не соответствует потребностям украинского общества. В 2011 году в Украине выполнено 86 трансплантаций почки (в большинстве случаев от родных), 14 трансплантаций печени и одна трансплантация сердца.