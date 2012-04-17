Завтра в Украине - дожди

Завтра в северных, большинстве центральных областей Украины, в Одесской, Николаевской областях, на Закарпатье и в Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 1-6° тепла, в отдельных районах на почве заморозки 0…-2°, днем 9-14° тепла; в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и Крыму ночью 7-12°, днем 17-22°; на остальной территории ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В Киевской области в среду ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В Киеве температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.