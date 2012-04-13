В Украине 50% родов – партнерские.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, в присутствии членов семьи рождается половина младенцев, а в Житомирской области - почти 80%.

В ведомстве подчеркнули, что такая тенденция посодействовала меньшему использованию лекарств - в 16 раз, почти вдвое уменьшилась заболеваемость новорожденных.

Внедрение современных перинатальных технологий позволило за 7 лет вдвое увеличить долю нормальных родов и вдвое уменьшить количество усложненных, отметили в Минздраве.

В министерстве убеждены, что большая заслуга в этом международных партнеров, которые помогают Украине в разработке стратегических направлений национальной политики охраны материнства и детства, подготовке медицинских кадров, – это Швейцарская конфедерация, USAID, Детский Фонд ООН ЮНИСЕФ, Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения, отметили в Минздраве.