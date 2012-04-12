Состояние Луценко удовлетворительное - главврач больницы

Состояние экс-главы министра внутренних дел Украины Юрия Луценко удовлетворительное.

Об этом в интервью УНИАН сообщил главный врач Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Александр Ткаченко.

По его словам, все диагнозы, которые были у Ю.Луценко, подтверждаются, при этом подчеркнув, что состояние его здоровья улучшилось. «Если сравнивать год назад и сейчас, то сейчас состояние значительно лучше. Он же тогда и голодал», - сказал А.Ткаченко.

Главный врач отказался озвучить диагноз Ю.Луценко. «Что касается диагнозов - то только с его (Ю.Луценко - УНИАН) согласия, но такого согласия нет. По нашему закону, я не имею права озвучивать диагноз, говорить, что у него за болезни», - сказал А.Ткаченко.

Он также обратился к журналистам с просьбой лишний раз не беспокоить врачей больницы. «Я прошу не доставать врачей, пока мы не сделаем свое дело, пока мы не вылечим больного. А тогда любую информацию мы даем, но только согласия человека», - отметил А.Ткаченко.

Напомним, что экс-глава МВД Ю.Луценко уже проходил лечение Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. В мае 2011 года его доставили в больницу из СИЗО на 22-й день голодовки. Тогда, из-за недоедания у него резко обострились хронические заболевания.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, жена бывшего министра внутренних дел Украины Ю.Луценко Ирина заявляет, что ее мужа в СИЗО заразили вирусным гепатитом во время переливания крови. И.Луценко сказала, что это скрыли от Ю.Луценко и от нее.

Она возложила ответственность на власть за то, что ее муж умирает.