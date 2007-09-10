Депрессия опаснее артрита и астмы

Депрессия опаснее для здоровья человека, чем стенокардия, артрит, астма и диабет, - таков вывод, сделанный на основе исследования, которое провела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Хуже всего тем, у кого депрессия сочетается с хронической болезнью, например, с диабетом.

В статье, опубликованной в журнале Lancet, эксперты утверждают, что более эффективное лечение от депрессии улучшит общее здоровье пациентов. Они призывают выделять на эти цели больше средств.

Доктор Сомнат Чаттерджи и его коллеги опросили более 245 тысяч человек в 60 странах мира. Исследователей интересовало состояние здоровья опрашиваемых: хорошо ли они спят, есть ли у них проблемы с памятью и концентрацией и т.д.

По словам Чаттерджи, эти результаты указывают на необходимость рассматривать депрессию как одну из основных проблем в здравоохранении.

Эксперты призывают врачей всего мира более внимательно относиться к фактору депрессии при установлении диагноза и лечении пациентов.

Маркус Робертс из благотворительного общества Mind считает, что депрессия может оказывать разрушительное воздействие на отношения между людьми, их финансовое положение и физическое здоровье.

"Лечение от депрессии должно рассматриваться так же серьезно, как и лечение от других болезней, - говорит Робертс. - В то время как лечение от большинства болезней тела доступно всем, лечение от психических заболеваний ограничено. Некоторые пациенты ждут месяцы и даже годы первого сеанса у психотерапевта".

Представитель британского министерства здравоохранения сообщил, что "семь миллионов жителей Англии страдают психическими заболеваниями, такими, как беспокойство, расстройство пищеварения и депрессия".

MIGnews.com