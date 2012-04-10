Мобильный флюорограф за 2 недели выявил 10 случаев активного туберкулеза

Только в Киеве и Броварах врачи передвижного флюорографа в течение двух недель выявили 10 случаев активной формы туберкулеза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины".

В течение двух недель работы бесплатного передвижного цифрового флюорографа в Киеве и Броварах было обследовано 1161 человек. У 14 людей выявлен туберкулез, среди них у 10 - с активной формой, подчеркнули в фонде Ахметова.

По словам врачей-рентгенологов, эти люди даже не догадывались о проблемах со здоровьем. На основании флюорографии и заключения врача-лаборанта больные были направлены к районным фтизиатрам по месту жительства для окончательной установки диагноза и назначения дальнейшего лечения, отметили в фонде Ахметова.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках реализации программы «Остановим туберкулез в Украине», которую реализует он при поддержке Глобального фонда для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, выступил с инициативой бесплатного раннего диагностирования легких, в частности туберкулез и другие патологии. Обследование осуществлялось на современном цифровом рентгенофлюорографическом аппарате.

Как рассказала УНИАН руководитель отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы «Остановим туберкулез в Украине» Марии Маковецкой, фонд уже третий год подряд реализует инициативу передвижного флюорографа.

"Скрининговый метод позволяет выявить подозрение на туберкулез и является эффективным в местах скопления представителей «групп риска» - на вокзалах, автовокзалах, рынках. С целью выявления туберкулеза в этих группах наш флюорограф работал на Южном железнодорожном вокзале, Центральном автовокзале, рынке «Троещина», Главпочтамте. Выявление даже одного человека с активной формой туберкулеза - уже достижение, т.к. при условии лечения, его родные, окружающие, сотрудники находятся в безопасности. Уменьшение количества новых случаев заболевания, мотивация к завершению лечения больных туберкулезом и безопасность окружающих - главные задачи нашей Программы», - отметила Мария Маковецкая,

В фонде также напомнили, что в Украине работает бесплатная горячая линия по вопросам туберкулеза - 0800503080.

