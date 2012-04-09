Стало известно, сколько дней украинцы отдыхают на майские

В связи с праздниками Пасхи и 1 мая в Украине выходным будет понедельник 16 апреля, а рабочей – суббота 28 апреля.

В соответствии с Кодексом законов о труде, если праздничный день приходится на выходной день, выходной переносится на следующий день после праздничного. В связи с тем, что Пасху мы празднуем в воскресенье, 15 апреля, понедельник, 16 апреля, будет выходным.

Кроме того, правительство в ноябре 2011 года приняло распоряжение о переносе рабочих дней в связи с праздниками в 2012 году. В соответствии с документом, в связи с празднованием 1 мая рабочий день перенесен с понедельника, 30 апреля, на субботу, 28 апреля.

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим распоряжением назначил дежурных министров на выходные дни 14-16 апреля.

В частности, с целью решения безотлагательных вопросов на 14 апреля дежурным назначен министр культуры Михаил Кулиняк, на 15 апреля – министр юстиции Александр Лавринович, на 16 апреля – вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Борис Колесников.