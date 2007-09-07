Тщательная чистка зубов продлевает жизнь

Чистка зубов помогает предотвратить сердечный приступ, утверждают эксперты.

Доктора выяснили, что люди, страдающие тромбозом, как правило, больны и воспалением десен. Существует большое количество доказательств связи болезни десен с сердечными заболеваниями, однако ученые, которые провели последнее исследование, утверждают, что им впервые удалось показать, как тяжесть одного заболевания влияет на другое.

Хроническое воспаление десен называется периодонтитом. Заболевание возникает, когда на зубах накапливаются остатки пищи или зубной камень и начинают раздражать десны. Камень можно счистить, если регулярно и правильно ухаживать за зубами. Однако, если человек не чистит зубы и не пользуется зубной нитью, в деснах развивается инфекция. Зубы начинают шататься и даже иногда выпадают, пишет The Daily Mail.

Неизвестно, каким образом воспаление десен вызывает сердечные заболевания, однако, предполагают исследователи, бактерии, образовавшиеся в деснах, являются основной причиной. Бактерии попадают в кровеносную систему, что активизирует иммунную систему - стенки артерий воспаляются и сужаются. Возможно также, что бактерии воздействуют на содержащиеся в крови жиры, которые вызывают дальнейшее сужение артерий.

Французские кардиологи и дантисты осмотрели 131 пациента, обратившегося в больницу для проверки артерий. Всех пациентов проверили на наличие воспаления десен и заражение крови. Пациенты с больными артериями страдали более тяжелой формой периодонтита, чем все остальные. "Самое серьезное заболевание зубов было связано с самым тяжелым поражением артерий, - уверены исследователи.

Профессор Робин Сеймор из университета Ньюкасла отмечает, что связь между болезнями десен и сердечными заболеваниями не доказана. Ученый заявил, что исследователи не принимали в расчет такие факторы риска, как диабет или курение.

Корреспондент.net