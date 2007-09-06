Телевизор мешает детям учиться

Маленькие дети, которые много времени проводят перед телевизором, в школьные годы могут столкнуться с проблемой концентрации внимания.

Новозеладские ученые Университета Отаго проанализировали данные более тысячи детей. По результатам исследования стало известно, что дети в возрасте 5-11 лет в среднем проводили перед телевизором около двух часов. К 13-15 годам средняя продолжительность просмотра телепередач увеличилась до 3,1 часа в день.

Выяснилось, что у детей, которые проводили перед голубыми экранами более двух часов, на 40 процентов увеличивалась вероятность развития нарушений внимания к подростковому возрасту. Руководитель исследования Карл Лэндхьюз (Carl Landhuis) отметил, что такая зависимость наблюдалась и у мальчиков, и у девочек. Он также сообщил еще одну неутешительную новость – даже если ребенок переставал смотреть телевизор, риск возникновения проблем с концентрацией внимания не становился меньше. Ученый обратил внимание на то, что это может свидетельствовать о необычайной продолжительности неблагоприятного эффекта от просмотра телевизора.

Что же именно так негативно действует на неокрепшую детскую психику? По мнению Лэндхьюза, сильным раздражителем для интенсивно развивающегося мозга ребенка может стать частая смена сюжета, характерная для телепрограмм. При этом настоящая жизнь может показаться слишком скучной. Дети, которые слишком много времени проводят перед телевизором, в последующем могут хуже переносить более спокойные и обыденные занятия, в частности учебный процесс, считает ученый.

Также он отметил, что просмотр телевизора может оттеснить на второй план более полезные занятия, способствующие развитию концентрации внимания, такие как занятия спортом, игры или чтение.

Но вред от телевизора – это не единственная опасность, которая подстерегает ребенка в нашем компьютерном веке.

Как сообщает ВВС, длительное пользование компьютером и просмотр телепередач вызывают хроническую бессонницу у 12-летних детей. Результаты этого исследования израильских ученых опубликованы в журнале Developmental Psychology.

Специалисты из Тель-Авивского университета обследовали 140 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Исследования показали, что более младшие дети засыпают в среднем на час раньше, а старшие жаловались на сонливость в утренние часы. Все это позволило медикам сделать вывод, что 12-летние дети недосыпают из-за высоких школьных нагрузок, сидения за компьютером и у телевизора в позднее время. Все это может отрицательно сказываться на развитии детей.

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