Врач: Оксана Макар умерла из-за сильного кровотечения

Жертва николаевских садистов Оксана Макар, за спасением которой наблюдала вся страна, умерла сегодня утром. Эту информацию "Сегодня" подтвердил руководитель Донецкого ожогового центра им. Гусака Эмиль Фисталь.

По словам врача, организм девушки был истощен, и у нее началось сильное кровотечение из легких.

"У нее началось сильное кровотечение из легких, затем отсановилось сердце. К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия не были результативными. Мы сделали все, что смогли", - сказал Эмиль Фисталь.

Напомним, в Николаеве трое молодых парней изнасиловали и пытались сжечь заживо 19-летнюю Оксану Макар. За ее жизнь в Донецке боролись лучшие специалисты.