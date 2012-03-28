В Украине за три месяца от гриппа и ОРВИ умерли почти 1300 украинцев

С ноября 2011 года по январь 2012 в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 1296 украинцев. В прошлом году показатель смертности был намного ниже.

В Украине от острых респираторных инфекций и гриппа в период с ноября 2011 года по январь 2012-го умерло 1296 украинцев. Об этом говорится в сообщении государственной службы статистики.



От острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей за ноябрь-декабрь 2011 года умерли 13 человек (за аналогичный период прошлого эпидемического сезона – 14). За это же время 1275 человек умерли от гриппа и пневмонии (за аналогичный период прошлого эпидсезона – 1247) и 8 – от других инфекций нижних дыхательных путей (за аналогичный период прошлого эпидсезона – 3).



Кроме того, за ноябрь 2010/март 2011 количество умерших от ОРВИ в Украине составило 19 человек, от гриппа и пневмонии – 3054 человек и от других ОРИ нижних дыхательных путей – 8 человек.

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