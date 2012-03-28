В Украине потеплеет

Завтра, 29 марта, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на севере Левобережья и в Карпатах будет дождь с мокрым снегом, лишь в восточных областях ночью без существенных осадков.

Ветер юго-западный с переходом на Правобережье в северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточных и Сумской областях 1-4° мороза; днем 6-11° тепла, на Закарпатье и в Одесской области местами 12-15° тепла; в Карпатах в течение суток от 3° тепла до 2° мороза.

В Киеве и Киевской области завтра облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.