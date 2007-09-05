Российским врачам разрешат забирать донорские органы у детей

К концу года в России появится закон, регламентирующий изъятие и пересадку детских донорских органов. Подготовка соответствующего приказа сейчас идет в Минздравсоцразвития РФ. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС рассказал директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик Лео Бокерия.

В настоящее время в России проводятся только родственные пересадки почек и сегментов печени от родителя к ребенку, напомнил Бокерия.

Пересадка донорских органов детям в России разрешена, однако закон запрещает изымать донорские органы у умерших детей. В результате единственным шансом для тяжелобольных детей, нуждающихся в таких операциях, остается дорогостоящее лечение за рубежом.

Медпортал