Синоптики прогнозируют несколько волн похолодания

Украинский гидрометеорологический центр Министерства чрезвычайных ситуаций Украины прогнозирует несколько волн незначительного похолодания на протяжении 21-23, 25-26 марта и 1-2 апреля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, об этом на брифинге сообщил директор Гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.

По его словам, температура воздуха во всех регионах в эти дни снизится на 5-10°С. Таким образом на протяжении дня столбики термометров будут показывать около +6…+13°С, ночью 0…+6°С.

При этом в Украине и в дальнейшем будет сохраняться сухая погода без значительных осадков. 25-26 марта ожидаются небольшие дожди в западных и северных регионах, которые впоследствии могут распространиться на центральные, южные и восточные области.

По словам Н.КУЛЬБИДЫ, резкое потепление началось в Украине 17 марта. Максимальная температура достигла +15…+21°С, а в Одесской области +23°С. На Левобережье было холоднее +3…+12°С.