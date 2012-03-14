Борьба с табакокурением - одно из приоритетных направлений государственной политики - Бахтеева

Принятие 324 депутатами в первом чтении законопроекта о полном запрете курения в общественных местах свидетельствует о том, что все фракции парламента готовы объединить усилия ради защиты общественного здоровья и избавления населения от пагубных привычек. Об этом заявила инициатор и соавтор законопроекта, народный депутат от Партии регионов, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, комментируя положительное голосование по данному законопроекту.

«Именно забота о здоровье людей сподвигла меня и наших коллег из всех фракций ВР объединить усилия и на законодательном уровне запретить курение в общественных местах. Это важно, что объединили нас не партийные интересы, а желание защитить людей от губительного воздействия табака», - отметила Т.Бахтеева.

Она подчеркнула, что мировое сообщество призывает все страны направить усилия на защиту общественного здоровья и акцентирует внимание на необходимости объединения сил всех государственных и негосударственных секторов для решениы проблем в этой сфере.

«Мне, как одному из авторов законопроекта важно, что наша законодательная инициатива нашла положительный отклик и понимание у многих украинцев. Ведь, согласно последним опросам Киевского международного института социологии, нас поддерживает более 80% украинцев, причем во всех регионах нашей страны», - сообщила народный депутат.

Она напомнила, что Президент Украины Виктор Янукович определил позицию Украины относительно борьбы с табакокурением как «одно из приоритетных направлений государственной политики». Он также провозгласил 2012 год в Украине Годом спорта и здорового образа жизни.

«Безусловно, такие инициативы требуют поддержки и обязательного изменения законодательства. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. И немаловажно, что именно сегодня Глава государства подписал закон о запрете рекламы табачных изделий», - напомнила Т.Бахтеева.

«Принятие нашего законопроекта позволит добиться полного запрета на курение в лифтах и таксофонах; учреждениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; на детских площадках; на спортивных площадках и стадионах, в помещениях открытых и закрытых спортивных сооружений; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения); в закрытых помещениях заведений общественного питания; в помещениях заведений культуры. А это значит, что граждане нашей страны будут защищены от губительного воздействия табачного дыма», - резюмировала народный депутат.

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