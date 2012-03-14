Подписанный Януковичем закон о запрещении рекламы сигарет полностью отвечает принятому в ВР

Директор Института медиа права Тарас ШЕВЧЕНКО категорически отвергает фальсификацию текста закона о запрещении рекламы табачных выборов и заверяет, что подписанный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ документ полностью отвечает варианту стенограммы его рассмотрения в Верховной Раде.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы принимали участие и на этапе разработки документа, и в рабочей группе. Лично мне приятно, что именно наша организация обратила внимание на то, что текст, который был первично подан на подпись Президенту, не отвечал стенограмме, после чего мы довели до сведения и председателя комитета Андрея ШЕВЧЕНКО, и Лесю ОРОБЕЦ. И собственно, из-за нашего шума это имело существенный эффект. Удалось за эти долгие пять месяцев изменить текст, и сколько бы не говорили или не писали, что якобы Верховная Рада, Владимир ЛИТВИН подписал фальсифицированный текст, подписал Президент фальсифицированный текст – это все полные глупости”, - отметил Т.ШЕВЧЕНКО.

Он заверил, что закон полностью отвечает тому, который был проголосован в Верховной Раде, «полностью тому, что зафиксировано в стенограмме, что, собственно, четко зафиксировано и в выводах регламентного комитета, юристов Верховной Рады”.

Как сообщал УНИАН, 2 марта первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации, член фракции Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО выразила мнение, что ситуация, сложившаяся вокруг антитабачного закона, свидетельствует о его фальсификации. «Мы пытались согласовать две версии принятого закона. В.ЛИТВИН подписал несогласованную версию закона. Теперь тело закона разорвано. В тексте появились коррупционные риски. В наличии - фальсификация закона, в наличии - прямое нарушение Регламента. Мне как соавтору этого закона очень неприятно. И комитет на это будет реагировать самім жестким образом», - заявила Е.БОНДАРЕНКО.

Справка УНИАН. Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 24 февраля 2012 г. подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 года, но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, которым давались новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запрещений, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы ВР официально предложил председателю парламента отменить результаты голосования за закон и переголосовать его во втором чтении.

Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

9 ноября 2011 года пресс-служба ВР сообщила, что В.ЛИТВИН отложил подписание Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» до устранения несогласованностей в тексте документа.

Однако в конце февраля на сайте ВР появилась информация, что В.ЛИТВИН отправил этот закон на подпись Президенту – без повторного рассмотрения в парламенте.

13 марта Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий).