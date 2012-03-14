Янукович ветировал сокращение перечня условий для прекращения выплат при рождении ребенка

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ возвратил со своими предложениями для повторного рассмотрения парламентом Закон «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно сужения перечня условий прекращения выплат помощи при рождении ребенка».

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Верховная Рада приняла этот закон 22 февраля.

Он предусматривает исключить из части 5 статьи 11 Закона подпункт относительно «возникновения других обстоятельств» как основания для прекращения выплат помощи при рождении ребенка. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это оградит семьи от злоупотреблений в части лишения права на получение государственной помощи при рождении и содержании ребенка.

Президент считает, что следствием такого изменения будет установление исчерпывающего перечня оснований, при которых может быть прекращена выплата этой помощи родителям (опекунам) – только в случаях, если: получатель помощи лишен родительских прав; у получателя помощи отобрали ребенка без лишения родительских прав; ребенок, на которого назначена помощь, временно устроен на полное государственное содержание; прекращена опека или освобожден опекун от его полномочий в отношении конкретного ребенка; получатель помощи допустил нецелевое использование средств и не обеспечивает надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка (часть пятая статьи 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми»).

Однако очевидно, считает Президент, что указанные случаи прекращения выплаты государственной помощи не охватывают всех обстоятельств, при которых прекращается выплата этой помощи родителям (опекунам). Например, может возникнуть ситуация, когда лицо, которому назначена помощь при рождении ребенка, не осуществляет фактический уход за ребенком в результате определенных обстоятельств: взятие под стражу; длительное лечение; выезд на длительное время за границу; смерть получателя помощи и т.п.

“В этих случаях с целью защиты права ребенка на получение помощи и целевого направления средств именно на потребности ребенка выплата помощи такому лицу должна быть прекращена. Учитывая, что помощь при рождении ребенка назначают и выплачивают только одному из родителей ребенка, одному из опекунов, то в случае наступления, в частности, одного из приведенных выше обстоятельств законного основания для прекращения выплаты помощи в случае внесения предлагаемого изменения не будет и второй из родителей (опекунов) не будет иметь возможности получить эту помощь. При таких обстоятельствах предусмотренное законом изменение является нецелесообразным, не отвечает интересам ребенка и не будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств”, – говорится в предложениях Президента.

В.ЯНУКОВИЧ предлагает Закон Украины «О внесении изменения в статью 11 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» относительно сужения перечня условий прекращения выплат помощи при рождении ребенка» отклонить.