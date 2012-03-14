Создают Институт ядерной медицины и лучевой диагностики

Национальная академия медицинских наук Украины по поручению правительства присоединилась к решению проблемы внедрения и упорядочения в стране ПЭТ-диагностики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАМНУ.

«ПЭТ/КТ-технологии в онкологической практике занимают одно из ведущих мест как такие, которые способны существенно повлиять на результаты лечения», - сказано в сообщении.

В Национальной академии медицинских наук подчеркнули, что ядерная медицина и лучевая диагностика – высокотехнологичные отрасли медицины, которые обеспечивают точное определение около 90% всех известных заболеваний человека. Для нее характерны постоянная разработка инновационных технологий и высокие темпы обновления аппаратуры, оперативного внедрения новых методов исследования в медицинскую практику, осуществление мероприятий, направленных на эффективное использование дорогостоящего оборудования.

Лучевые исследования с применением ПЭТ/КТ-технологий предназначены в первую очередь для диагностики и диагностического сопровождения лечения не только в онкологии, но и в кардиологии, нейрохирургии и неврологии, подчеркнули в академии.

С точки зрения практического здравоохранения внедрение ПЭТ/КТ в онкологическую практику будет способствовать наиболее адекватному выбору тактики лечения и своевременной ее коррекции. В целом предусматривается существенное позитивное влияние на показатели длительности и качества жизни онкологических больных, инвалидизации и тому подобное, сказано в сообщении.

Поэтому Президиум НАМН Украины постановил считать целесообразным переименование государственного учреждения «Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН» в госучреждение «Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины».

«Создание Института ядерной медицины и лучевой диагностики – весьма амбициозная, но жизненно важная задача. Я убежден, что внедрение технологий ПЭТ в фундаментальные и прикладные научные исследования, а также предоставление научно-методической и высококвалифицированной консультативно-диагностической помощи заведениям здравоохранения существенно улучшит деятельность службы лучевой диагностики в Украине», - подчеркнул президент НАМН Украины Андрей СЕРДЮК.

***Научно-практический центр лучевой диагностики НАМН Украины - учреждение, которое более 10 лет успешно осуществляет углубленные комплексные обследования больных, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования вместе с научными заведениями НАМН и НАН Украины; готовит высококвалифицированные кадры по специальностям «рентгенология», «ультразвуковая диагностика». Центр оснащен современным диагностическим оборудованием, на котором осуществляется ежегодно более 80 тыс. обследований.