Украина хочет создать с Кубой медцентр по производству препаратов для лечения рака
Об этом сказал Президент
Украина заинтересована в создании совместного с Кубой медицинского центра, который будет специализироваться на производстве препаратов для лечения онкологических и хронических заболеваний.
Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с заместителем председателя Совета министров Кубы Марино МУРИЛЬО сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
«Мы бы хотели уделить внимание этой работе», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, сегодня к участию в реализации этого проекта готовы приобщиться лучшие силы Национальной академии наук Украины и Национальная академия медицинских наук.
В.ЯНУКОВИЧ обратил отдельное внимание на готовность представителей бизнеса инвестировать средства в создание такого медицинского центра. Как отметил глава государства, если в Украине будет построен центр по производству иммунных препаратов, его продукцию можно было бы поставлять, кроме внутреннего рынка, в том числе и на рынки третьих стран.
Он отметил, что Украина в целом заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Кубой в медицинской сфере, в налаживании активного взаимодействия в фармацевтической промышленности и др.