Украина хочет создать с Кубой медцентр по производству препаратов для лечения рака

Украина заинтересована в создании совместного с Кубой медицинского центра, который будет специализироваться на производстве препаратов для лечения онкологических и хронических заболеваний.

Об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с заместителем председателя Совета министров Кубы Марино МУРИЛЬО сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Мы бы хотели уделить внимание этой работе», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, сегодня к участию в реализации этого проекта готовы приобщиться лучшие силы Национальной академии наук Украины и Национальная академия медицинских наук.

В.ЯНУКОВИЧ обратил отдельное внимание на готовность представителей бизнеса инвестировать средства в создание такого медицинского центра. Как отметил глава государства, если в Украине будет построен центр по производству иммунных препаратов, его продукцию можно было бы поставлять, кроме внутреннего рынка, в том числе и на рынки третьих стран.

Он отметил, что Украина в целом заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с Кубой в медицинской сфере, в налаживании активного взаимодействия в фармацевтической промышленности и др.