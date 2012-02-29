Самая коварная болезнь начала весны - невралгия тройничного нерва

Украинские врачи назвали самую коварную болезнь начала весны - невралгия тройничного нерва. Это заболевание проявляется приступами сильной стреляющей боли в области лица (в нижней части лица, челюсти, области вокруг носа). Врачи неофициально называют эту болезнь «синдромом непокрытой головы».

С приходом даже незначительного потепления люди стремятся снять с себя головные уборы и теплую верхнюю одежду. Но обманчивое тепло является причиной воспаления лицевого нерва.

Первыми жертвами «синдрома непокрытой головы» становятся люди с больными зубами: такие зубы – идеальный источник для инфекции. Происходит травматизация лицевого нерва и страдает его оболочка, объясняют врачи. Такое состояние требует срочного медикаментозного лечения.

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