Украинские ученые разработали новую операцию на печени

В Институте общей и безотлагательной хирургии Национальной академии медицинских наук Украины разработан принципиально новый метод оперирования печени - газострумная дирекция.

Как сообщили УНИАН в НАМНУ, при помощи новейшего метода возможно рассечение печени с минимальной травмой оперируемого органа и практически полным бескровием вмешательства.

В Академии отмечают, что использование газоструйной дирекции дает ощутимые преимущества в оперативных вмешательствах у больных с новообразованиями печени и метастатическими поражениями этого органа. «В основе газострумной дирекции лежит усовершенствованный способ разделения биологических тканей с минимальной травматизацией клеток и кровопотерей в зоне поверхности, подлежащей резекции. Используется подача на поверхность органа сжатого газа, под давлением, которое превышает черту прочности ткани. Избрание газа в качестве рабочей среды позволяет исключить значительную травму клеток в зоне рассечения, а также достичь улучшения технологичности процесса, поскольку газ из зоны влияния улетучивается сам, без применения дополнительных мер», - подчеркнули в НАМНУ.

В Академии медицинских наук также проинформировали, что на сегодняшний день в мире не существует универсального аппарата, который бы соответствовал всем требованиям по оперативному вмешательству на печени. «Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, что позволяет их использовать лишь в определенных клинических ситуациях. А высокая стоимость (50 000 - 100 000 дол.) обуславливает недостаток инструментария в большинстве стран. Коллективом авторов Института общей и безотлагательной хирургии НАМНУ разработано аппаратное обеспечение для выполнения новейшей операции», - отметили в НАМНУ, добавив, что в настоящее время продолжаются переговоры с Харьковским авиационным заводом по поводу производства промышленного образца оперативного инструментария, ориентировочная цена которого 5 тысяч долларов.