Криминогенная ситуация в Украине остается сложной, но контролируемой.

Как сообщили УНИАН в УСО МВД Украины, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей ЧЕРНЫХ во время сегодняшней видеоконференции, состоявшейся в Кабинете Министров Украины.

«Криминогенная ситуация в стране остается сложной, но, самое главное, - контролируемой. Меры, которые были приняты в течение последних лет, позволили не только ее стабилизировать, но и на отдельных направлениях позволили достичь определенного улучшения», - сказал С.ЧЕРНЫХ.

Он отметил, что главная цель, которую перед собой ставит сегодня руководство МВД, - это превращение ведомства в правоохранительную структуру европейского образца, повышение и совершенствование стандартов работы правоохранителей и - самое главное - укрепление доверия населения к милиции.

По информации УСО МВД, первый заместитель главы ведомства в прямом эфире ответил на вопросы граждан о деятельности министерства по обеспечению общественного порядка в государстве.

Целью видеоконференции было обсуждение результатов работы органов внутренних дел на приоритетных направлениях деятельности ведомства. «В частности, касающихся предупреждения правонарушений и снижения уровня преступности в государстве. Участие в конференции принял начальник Главного следственного управления МВД Василий ФАРИННИК», - говорится в сообщении.

К руководителям МВД обращались представители органов исполнительной власти, общественных организаций, СМИ и органов внутренних дел из четырех городов – Днепропетровска, Одессы, Харькова и Львова, уточнили в ведомстве.