Кировоградщина будет сотрудничать с Национальной академией меднаук

Кировоградская область первой среди областей Украины подписала меморандум о сотрудничестве с Национальной академией медицинских наук.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания состоялась после того, как директор академии Андрей СЕРДЮК вместе со специалистами по ведущим клиническим институтам Украины осмотрел Кировоградский областной перинатальный центр.

«Меморандум предусматривает, что в текущем году лучшие клинические заведения Украины готовы принять за государственные средства более тысячи тяжелобольных, которые нуждаются в специализированной помощи четвертого уровня. Мы начали такое сотрудничество именно с Кировоградской области», - сообщил А.СЕРДЮК.

По его словам, соответствующее поручение он получил от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА 31 января во время открытия перинатального центра в Кировограде.

«Не ожидая подписания, за эти три недели почти 100 жителей области уже получили высококвалифицированную бесплатную медицинскую помощь в клинических институтах государства, и это лишь начало», - подчеркнул А.СЕРДЮК.

Он сообщил, что Национальная академия медицинских наук Украины будет сотрудничать с областью в вопросе подготовки и переобучения медицинских специалистов высшего уровня.

Кроме того, А.СЕРДЮК заверил, что Кировоградский перинатальный центр станет базовым в подготовке специалистов перинатального направления из других регионов государства.

«Мы убедились, что ваш центр является современным и готов к работе. Я убежден, он станет школой для остальных подобных заведений государства», - подчеркнул А.СЕРДЮК.