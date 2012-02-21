Стало известно, когда в Украину придет настоящая весна

Весна в Украине ожидается с 15 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Василий КВАШУК.

«Весна в Украине ожидается с 15 марта и в третьей декаде марта», - сказал он.

При этом В.КВАШУК отметил, что резкого потепления не ожидается, тепло будет приходить постепенно.