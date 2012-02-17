Растёт заболеваемость коклюшем, менингококковой инфекцией, краснухой и корью

В Украине наблюдается рост заболеваемости коклюшем, менингококковой инфекцией, краснухой и корью.

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главный государственный санитарный врач Украины Анатолий ПОНОМАРЕНКО, проинформировали УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Он отметил, что за период 2011 года зарегистрировано 3 тыс. 667 случаев заболевания краснухой, что составляет 8,0 на 100 тыс. населения. Наибольший рост заболеваемости наблюдается во Львовской, Тернопольской, Николаевской, Закарпатской, Ровенской, Житомирской и Волынской областях. На фоне общего роста заболеваемость среди детей до 1 года и в возрасте 1-4 года, по сравнению с предыдущим годом, снизилась на 20% и на 10 %.

Эпидемическая ситуация по кори находится на ежедневном контроле государственной санитарно-эпидемиологической службы. На сегодняшний день в большинстве регионов она оценивается как неустойчивая. Ежедневно регистрируется около 150 случаев подозрения на корь и вспышки в организованных коллективах. С начала 2012 года в Украине зарегистрировано более 3 тыс. 586 случаев подозрения на корь.

"Тенденция заболеваемости корью имеет синусоидное колебание - в среднем раз в 5 лет. В этом году наблюдается ее рост после четырехлетнего благополучия. А поэтому на следующее пятилетие серьезных вспышек заболевания не прогнозируется", - сказал главный санврач.

Также А.ПОНОМАРЕНКО сообщил, что на начало 2012 года, как и в предыдущие годы, в структуре инфекционной заболеваемости 97% приходится на грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей.

По его данным, с начала сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине переболели более 3 млн. человек. Однако показатели заболеваемости сегодня не превышают эпидемические пороги в ни одном из регионов Украины, подчеркнул он.

"Таким образом, прогнозируемая первая волна заболевания гриппом не зарегистрирована. Не ожидается она и на период зимне-весенних колебаний температуры" - заверил А.ПОНОМАРЕНКО.