Президент: стандарты рождения нужно приблизить к европейскому уровню
17:19, 16 февраля 2012Страна
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Один из приоритетов медреформы
Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что один из приоритетов медицинской реформы в Украине - приближение стандартов рождения детей к европейскому уровню. «Мы ставим целью приблизить стандарты рождения детей к уровню Европы», - сказал глава государства во время визита в Полтавскую область.
Как сообщает сайт главы государства, Виктор Янукович отметил, что именно с этой целью сейчас по всей Украине открываются современные перинатальные центры. В частности недавно такой центр был открыт в Кировограде.
Президент отметил, что в национальной системе здравоохранения должны быть созданы все условия для детей, которые рождаются с патологиями.
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