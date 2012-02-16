Президент: стандарты рождения нужно приблизить к европейскому уровню

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что один из приоритетов медицинской реформы в Украине - приближение стандартов рождения детей к европейскому уровню. «Мы ставим целью приблизить стандарты рождения детей к уровню Европы», - сказал глава государства во время визита в Полтавскую область.

Как сообщает сайт главы государства, Виктор Янукович отметил, что именно с этой целью сейчас по всей Украине открываются современные перинатальные центры. В частности недавно такой центр был открыт в Кировограде.

Президент отметил, что в национальной системе здравоохранения должны быть созданы все условия для детей, которые рождаются с патологиями.

