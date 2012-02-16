Система оповещения о чрезвычайных ситуациях в Украине устарела

На сегодняшний день система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в Украине находится в удовлетворительном состоянии, однако она уже устарела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил главный специалист отдела телекоммуникационных систем и оповещения Управления связи и оповещения Министерства чрезвычайных ситуаций Виталий ОЛЕЙНИЧЕНКО.

Он напомнил, что в Украине существуют общегосударственная, территориальные и локальные системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Основными элементами оповещения в этой системе остается использование электросирен, громкоговорителей и трансляций по радио.

По словам В.ОЛЕЙНИЧЕНКО, в частности, в Киеве только полмиллиона абонентов проводного радиовещания. «Наше население отказывается от услуг проводного радиовещания и само себя лишает возможности быть оповещенным в случае чрезвычайной ситуации» - сказал он.

Как отметил В.ОЛЕЙНИЧЕНКО, МЧС пыталось вовлечь в сотрудничество в системе оповещения граждан мобильных операторов, однако только два украинских мобильных оператора согласились на это предложение. В частности, в июне 2011 года в Киевской области было проведено оповещение абонентов этих операторов о пожароопасности.

В то же время, согласно закону о телекоммуникациях, заметил В.ОЛЕЙНИЧЕНКО, мобильные операторы должны иметь возможность оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.

Также он сообщил, что в 2008 году был разработан новый образец системы оповещения населения общегосударственного уровня, однако из-за нехватки финансирования робота не была завершена. В то же время, на модернизацию системы оповещения в регионах местная власть должна выделить от 17 до 22 млн. грн.

В свою очередь, заведующий отделом техногенной и экологической безопасности Национального института стратегических исследований Юрий СКАЛЕЦКИЙ отметил, что от того, насколько правильно население в первые минуты будет информировано о чрезвычайной ситуации, будет зависеть тяжесть ее последствий.

Он отметил, что это касается и чрезвычайных ситуаций социально-политического характера. «В последнее время очень много мировое сообщество говорит о ядерном и радиационном терроризме» - добавил Ю.СКАЛЕЦКИЙ.