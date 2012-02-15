В Украине среди рака у детей лидируют лейкемия и лейкома

В Украине в структуре онкологических заболеваний у детей лидируют лейкемия и лейкома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня заведующая отделением онкогематологии Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Минздрава Украины Наталья КУБАЛЯ на пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с детским раком.

«Такова статистика во всем мире, такова статистика и в Украине. В Украине острыми лейкемиями заболевают 300-360 пациентов в год. Это дети совершенно разной возрастной категории - от одного месяца жизни до 18 лет, и все они нуждаются в очень агрессивном тяжелом лечении. В первую очередь, это химиотерапия», - сказала Н.КУБАЛЯ.

Она подчеркнула, что 20% впервые заболевших детей нуждаются в трансплантации костного мозга. «Те режимы лечения, которые мы используем сегодня, дали шанс многим пациентам быть вылеченными. В зависимости от разных регионов Украины, эта цифра разнится от 65% до 85%. Например, те пациенты, которые лечатся у нас (в «Охматдет»), у них показатели выживаемости достигают 80%», - сказала Н.КУБАЛЯ.

По ее словам, 20 лет назад от лейкемии умирали 98% пациентов. «Сейчас ситуация совершенно другая, но, к сожалению, сохраняется проблема - сколько стоит жизнь ребенка. Стоит она дорого. То, что мы получаем от государства (в зависимости от разных групп пациентов) – от 40% до 60% потребности», - отметила Н.КУБАЛЯ.

Она обратила внимание на проблему донорства в Украине. «Доноров, которые приходят сдавать кровь нашим пациентам, вынуждены искать родители или волонтеры. На сегодняшний день адекватной трансфузиологической службы, которая нужна для потребностей онкогематологического пациента, в Украине нет», - сказала Н.КУБАЛЯ.

В свою очередь заведующий отделения детской онкологии Национального института рака Сергей ПАВЛИК заявил, что рак у детей выявляют обычно случайно.

Он подчеркнул, что онкологическое заболевание у ребенка может заподозрить педиатр. «Выявить рак у ребенка позволяет настороженность родителей, настороженность педиатров и хирургов. Родителей должны насторожить нетипичное повышение температуры, боли в разных частях тела, любые опухоли разной локализации…», - отметил С.ПАВЛИК.

Справка УНИАН. 15 февраля – Международный день борьбы с детским раком. Этот день был провозглашен в 2003 году и отмечается в 38 странах под патронатом Международного общества детских онкологов и по инициативе Международной конфедерации организаций родителей детей, больных раком.

При ранней и правильной постановке диагноза и своевременном начале лечения 70% злокачественных опухолей у детей могут быть излечены. Всемирные организации по борьбе с детским раком начинают кампанию по просвещению широких слоев населения о ранних признаках детских онкологических заболеваний.

Следующие симптомы, если они не проходят, могут являться признаками онкологического заболевания у ребенка: белое пятно в глазу, появление косоглазия, слепота, выпячивание глазного яблока, опухоль в животе или в тазовой области, на голове, шее, конечностях, яичках, железах, необъяснимый длительный подъем температуры более двух недель, потеря веса, бледность, утомляемость, появление синяков или кровотечений, боли в костях, суставах, спине, переломы от незначительной травмы, неврологические признаки: нарушение походки, равновесия, речи, потеря уже приобретенных навыков в развитии, головная боль более двух недель, с наличием рвоты или без нее, увеличение размера головы.

Другой проблемой является ситуация с детским раком в малоразвитых странах, где 80% детей со злокачественными опухолями погибают.

В целом же онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности у детей в развитых странах. Наиболее частым типом рака в Европе, Северной и Южной Америках, Восточной Азии у европеоидного населения является острый лимфобластный лейкоз, в то время как лимфома Беркитта, связанная с малярией и инфицированием вирусом Эпштейн-Барр, составляет половину детских лимфом в африканских странах.

Мифы, окружающие детский рак, привносят дополнительные сложности в распространение достоверной информации. Например, в некоторых общинах дети с ретинобластомой или "кошачьим блеском глаз" считаются имеющими сверхъестественные способности и не лечатся до тех пор, пока не становится слишком поздно.