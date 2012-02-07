В акватории Черного и Азовского морей испортится погода

На протяжении 7-13 февраля ожидается осложнение погодных условий в южной части и в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Также в Гидрометцентре напоминают, что 7-9 февраля в Украине морозы постепенно усилятся ночью до 19-24°, на востоке и Прикарпатье до 28°, днем до 12-19°, в южной части и на Закарпатье ночью до 15-20°, днем до 8-13°.

10-13 февраля ожидается очень холодная погода с температурой ночью 22-28°, в западных, северных и центральных областях местами 30-34°, днем 15-20° мороза.

7-8 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в южной части, в акватории Черного и Азовского морей 25-30 м/с, местами до 35 м/с, на Черном море высота волн 30-50 дм, быстрое обледенение судов, на Азовском море подвижка, торошение и сжатие льда. 9-10 февраля ветер ослабнет.