Во временные пункты обогрева обратилось 75 тыс. человек
16:22, 06 февраля 2012Страна
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Работает 3261 пункт обогрева
С 27 января этого года в связи с резким похолоданием во временные пункты обогрева на территории Украины обратилось почти 75 тысяч человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины.
На сегодняшний день в Украине функционирует 3261 пункт обогрева.
В то же время в МЧС отметили, что по данным Министерства здравоохранения, за последние 9 дней с жалобами на переохлаждение или обморожение в лечебные заведения Украины обратились 2300 человек. Из них 1800 были госпитализированы. Умер 131 человек.
"Судебно-медицинская экспертиза установит, есть ли переохлаждение причиной смерти этих людей", - отметили в МЧС.
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